تطوير شامل للمتحف المصري بالتحرير.. ومشروع لتسجيل كتب الآثار رقميا

قالت صباح عبدالرازق مدير المتحف المصري بالتحرير، إنّ المتحف المصري يشهد حاليا أعمال تطوير شاملة للمبنى والحديقة المتحف والمكتبة الرئيسية.

وأضافت عبدالرازق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج 8 الصبح على قناة dmc، أنّ مكتبة المتحف المصري تم افتتاحها عام 1903 وتضم أهم كتب علم الآثار المصرية القديم، وسيتم تطوير المكتبة بنقل الكتب التي تهم الباحثين والدارسين إلى مكتبة المتحف المصري الكبير، مع بقاء الكتب النادرة التي تمثل الحضارة المصرية القديمة والآثار المصرية القديمة في المتحف المصري.

كتاب مهم سيبقى في المتحف

وتابعت مدير المتحف المصري بالتحرير، أن من بين الكتب التي ستبقى في المتحف المصري بالتحرير موسوعة وصف مصر بواقع 28 جزءًا، وهي من الموسوعات الهامة التي تعود إلى القرن الثامن عشر والتاسع عشر، كما سيشمل التطوير الجزء القديم للمكتبة، لأن المكتبة تم تطويرها في الخمسينات، حيث تم إضافة جزء إليها من داخل المتحف.

الجزء الأصلي من المتحف سيكون مقرا لأمهات كتب الآثار المصرية

وأشارت، إلى أن الجزء الأصلي من المتحف سيكون مقرًا للكتب الهامة وأمهات كتب الآثار المصرية، وسيتم تطوير ورفع كفاءة الدهانات ودواليب حفظ الكتب ودهانها وتغيير الزجاج والإضاءة، مشيرةً إلى أنّ هناك توجه لتسجيل الكتب رقميا لأن المكتبة تحتوي على كتب هامة ووثائق شديدة الأهمية وأرشيف واسع والصور وصور لأهم القطع الموجودة في المتحف المصري، بالإضافة إلى حفائر القرن التاسع عشر.