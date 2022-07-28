وزيرا الآثار والطيران المدني يبحثان آليات تنشيط الحركة السياحية والجوية

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لقاءا موسعا، بمقر وزارة السياحة والآثار، بحضور النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من المستثمرين السياحيين، وممثلي الجهات المعنية، ولفيف من قيادات الوزارتين، للتنسيق بشأن آليات تنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر، مع قرب تشغيل الكيان الجديد «إير سفنكس» (Air Sphinx) للطيران الاقتصادي.

جاء الاجتماع، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء للوزيرين خلال اجتماعات عديدة، لدفع وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر، وكذلك في ضوء الاجتماعات المستمرة التي يتم عقدها مع القطاع السياحي الخاص، للاستماع الى طلباتهم، والاحتياجات الفعلية لقطاع السياحة، للاستفادة القصوى من تشغيل الكيان الجديد «إير سفنكس» للطيران الاقتصادي داخليا وخارجيا.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء، بالترحيب بوزير الطيران المدني والحضور، متوجها للوزير بالشكر على التعاون المثمر والمستمر، والتنسيق الدائم بين الوزارتين لدعم قطاع السياحة المصري، وتنفيذ خطة الدولة المصرية لدفع مزيد من حركة السياحة والسفر إلى مصر.

إطلاق إجراءات ومبادرات مشتركة

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى إطلاق العديد من الإجراءات والمبادرات المشتركة التي تساعد في تحفيز وزيادة الحركة السياحية، خاصة في ظل ما حققته الحملات الترويجية خلال الفترة الماضية، من نجاح ملحوظ، ونتائج إيجابية، في الأسواق المستهدفة المصدرة للسياحة، في ظل الطلب المتزايد، وإقبال السائحين من مختلف دول العالم، على زيارة مصر، للاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية، وما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

وأوضح العناني، أن هناك اجتماعات تنسيقية متعددة تم عقدها مع وزير الطيران المدني ومسئولي الجهات المعنية الأخرى، بشأن الطيران الاقتصادي والذي سيسهم في تحقيق المستهدف في السياحة الوافدة والداخلية، ولاسيما لربط المقاصد السياحية المختلفة ببعضها البعض، ما سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية في مصر.

وخلال اللقاء، أعرب وزير الطيران المدني، عن تقديره للتعاون المشترك، والتنسيق الفعال مع وزارة السياحة والآثار، والمستثمرين السياحيين، مؤكدا اهتمام ودعم القيادة السياسية لقطاعي الطيران والسياحة، وتشجيع الاستثمارات، كونهما محورين رئيسيين لدعم الاقتصاد القومي المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات غير المسبوقة، لتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

تشجيع سياحة «اليوم الواحد»

وأكد منار، أهمية الدور الذى ستلعبه «إير سفنكس» للطيران الاقتصادي، إحدى أذرع مصر للطيران، في تحقيق التكامل مع شبكة خطوط الشركة الوطنية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه من المقرر انطلاق رحلاتها خلال عدة أسابيع، لزيادة الرحلات بين مختلف المدن السياحية المصرية والمناطق الأثرية وخاصة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، تزامنا مع افتتاح مطار سفنكس لتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع سياحة «اليوم الواحد»، وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الى مصر بأسعار اقتصادية تناسب مختلف شرائح المسافرين.

ووجه المستثمرون الشكر لوزيري السياحة والآثار والطيران المدني، على هذا اللقاء المثمر، والجهود الكبيرة والمبادرات التي تقوم بها الوزارتان بالتنسيق بينهما، مع قرب انطلاق نشاط الطيران الاقتصادي لتنشيط حركة السفر والسياحة.