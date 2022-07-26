وظائف كلية الآثار بجامعة الفيوم.. التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت كلية الآثار بجامعة الفيوم، توافر فرصتي عمل مختلفتين بالكلية، في العام الجامعي الجديد 2022 – 2023، وفقاً للشروط والضوابط التي تضمنها الإعلان عن الوظيفتين، كما أوضحت الكلية الأوراق المطلوبة للتقدم لتلك الوظائف، حيث تستقبل طلبات التقدم فور صدور الإعلان، وتتضمن 8 شروط محددة للقبول في تلك الوظائف.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» تفاصيل وظائف كلية الآثار بجامعة الفيوم، لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وظائف كلية الآثار جامعة الفيوم

وأصدرت كلية الآثار بجامعة الفيوم، بياناً أعلنت خلالها حاجتها لشغل وظيفة «مدرس» عن طريق النقل أو التعيين، وذلك بقسم الآثار اليونانية والرومانية في الكلية على النحو التالي:

1- قسم الآثار اليونانية والرومانية تخصص آثار وفنون يونانية ورومانية.

2- قسم الآثار اليونانية والرومانية تخصص نقوش وبردي.

شروط التقدم لوظائف كلية الآثار

وتتضمن شروط التقدم لـ وظائف كلية الآثار عدة بنود، وهي:

1- أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات مجلس الجامعة.

2- أن يكون مصري الجنسية محمود السيرة وحسن السمعة.

3- أن يكون المتقدم من خريجي شعب وأقسام الآثار اليونانية والرومانية أو اللغات اليونانية واللاتينية القديمة.

4- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، أو ما يعادلها في التخصص الدقيق المطلوب.

5- يشترط توافر الكفاءة المطلوبة للتدريس.

6- يفضل أن يكون المتقدم له خبرات علمية وأكاديمية في العمل الميداني، أو في مجال التدريس في الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

7- ألا يزيد سن المتقدم لوظيفة مدرس عن 42 عاماً وقت صدور الإعلان.

8- تجرى المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 م ولائحته التنفيذية.

الأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف آثار

ويجب أن يقدم الراغب في التقدم للحصول على أي من الوظيفتين، عدة أوراق ومستندات، وهي:-

1- السيرة الذاتية للمتقدم والخبرات التدريسية السابقة ومدتها معتمدة من إحدى كليات الجامعات المعترف بها.

2- أصل شهادة الليسانس وشهادة تقديرات السنوات الدراسية وشهادة الماجيستير وشهادة الدكتوراة.

3- 3 نسخ من كل رسالة الماجيستير والدكتوراه للمتقدم.

4- موافقة جهة العمل المبدأية على النقل بالنسبة لطالبي النقل، وعلى التقدم للوظيفة المطلوبة، وبالنسبة لطالبي التعيين إذا كان يعمل في جهة حكومية أو تقديم إقرار كتابي بعدم العمل.

5- بيان حالة وظيفية حديث للمتقدم للنقل، موضحاً به الدرجة وتاريخ التعيين فيها والتخصص والإجازات والإعارات والجزاءات والإحالة إلى مجلس التأديب، إن وجدت موجهاً إلى جامعة الفيوم.

6- أصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

7- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجامعة الفيوم.

8- 8 صور شخصية.