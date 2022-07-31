حبس 11 عنصرا إجراميا لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 11 عنصرا إجراميا لاتهامهم بالاتجار في المخدرات، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

حملات أمنية على تجار المخدرات

وكانت حملة أمنية مكبرة على قرى مركز شرطة طوخ تمكنت من ضبط 10 قضايا اتجار فى المخدرات، ضُبطت خلالها كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 11 شخصا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهم وتحريز المضبوطات.

وتلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد قيام حملة استهدفت قرى مركز شرطة طوخ لضبط تجار المخدرات، ما أسفر عن ضبط 10 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبطت خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 11 متهما، لـ5 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الحملة، التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام، من تنفيذ 7256 حكما قضائيا متنوعا.

سقوط «ديلر» في بنها

وفي بنها، أمرت جهات التحقيق بحبس عنصر إجرامي لقيامة بالاتجار في المخدرات، حيث تمكن ضباط قسم شرطة أول بنها من ضبط عاطل يقوم بترويج المخدرات بمنطقة عزبة الزراعة، حيث تم ضبط المدعو «ى ا ى»، 27 سنة، وسبق اتهامه في قضية مخدرات وبحوزته 600 جرام من مخدر البودر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات، وأحيل لجهات التحقيق، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفي سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بمركز بنها بالتصريح بدفن جثة شاب تخلص من حياته بشنق نفسه داخل حجرته بقرية مجول بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، لوجود خلافات مع أسرته.

وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بسؤال أسرته وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.