الكشف على 1330 مواطنا ضمن قافلة طبية في قرية العيساوية بسوهاج

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلية الطب البشري بالجامعة، تواصل تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجا، مضيفا أنه تم إطلاق قافلة طبية لخدمة أهالي قرية روافع العيساوية بمركز المنشأة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «هي للتنمية وتطوير الأسرة»، وبالتنسيق مع جمعية شباب روافع العيساوية للتنمية.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن تنظيم القوافل الطبية يأتي وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الجامعة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة لخدمة القرى والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1330 مواطنا بقرية روافع العيساوية بالمجان، كما تم عمل مسح شامل لحوالي 300 حالة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأمراض القلب، وذلك تحت شعار «راحة قلبك تهمنا».

فيما أوضح الدكتور كمال الشرقاوي، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة سوهاج، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها «الباطنة، الأطفال، العظام، الجهاز الهضمي، العصبية، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة الجلدية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم»، كما تضمنت أيضا حملات توعية عن تنظيم الأسرة والضغط والسكر، وأهمية وكيفية الكشف المبكر لسرطان الثدي وكيفية حماية الأطفال من الحوادث والإصابات.