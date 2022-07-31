عمران: البورصة المصرية بحاجة إلى كيانات عملاقة مثل العاصمة الإدارية

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ البورصة المصرية تحتاج إلى كيانات عملاقة من الشركات التي تساهم بنسبة كبيرة في دعم السوق، وفي الناتج المحلي.

استراتيجية تطوير رأس المال لـ4 سنوات

وأضاف عمران، خلال كلمته في الحوار المجتمعي لاستراتيجية تطوير رأس المال لـ4 سنوات مقبلة 2022-2026، اليوم الأحد، أنّ هذه الكيانات العملاقة من الشركات تعمل على دعم سوق المال المصري، للوصول بنسبة مساهمة سوق المال في الناتج المحلي لنحو 25% بحلول 2026.

المنافسة العالمية

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنّ هناك كيانات عملاقة مثل العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، تسهم في تطوير السوق ورفع مستوى السيولة ومنافسة البورصة المصرية للأسواق العالمية، وزيادة وزن الأسهم المصرية في المؤشرات الدولية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الربحية وكفاءة التشغيل والتكاليف الاستثمارية وتوزيعات الأرباح.

ولفت عمران، إلى أنّ البورصة المصرية تضم أكبر عدد من الشركات المدرجة في المنطقة، لكن الأمر ليس بالعدد وإنّما بحجم وثقل هذه الشركات التي تدعم حجم رأس المال السوقي.

وعقدت الرقابة المالية اليوم حوارا مجتمعيا بمقرها في القرية الذكية، لتطوير سوق رأس المال المصري خلال الأربع سنوات المقبلة.