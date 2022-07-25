%10 نسبة إنجاز المرحلة الثالثة من «سكن موظفي العاصمة الإدارية» بمدينة بدر

أعلن المهندس عمّار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، عن جاهزية المرحلة الأولى من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، حيث بلغت نسبة الإنجاز 100%، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد انتقال الموظفين للوحدات السكنية.

تضم المرحلة الثانية نحو 4704 وحدة سكنية بإجمالي 196 عمارة

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن نسبة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بلغت 68%، حيث تضم هذه المرحلة نحو 4704 وحدة سكنية، بإجمالي 196 عمارة.

وأشار «مندور» في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى البدء في المرحلة الثالثة من مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة»، قبل ثلاثة أشهر، وبلغت نسبة الإنجاز 10%.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أنه سيتم توفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، وحاليا تم الانتهاء من تنفيذ نحو 9024 وحدة سكنية ضمن المشروع داخل المدينة.

الوحدة من 3 غرف وصالة وريسبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية

كما أشار «مندور» إلى أن المرحلة الأولى من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل مدينة بدر، تضم نحو9024 وحدة سكنية، بإجمالي 376 عمارة، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى 100 %، حيث تم الانتهاء من كافة التشطيبات والمرافق.

وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد تسكين الوحدات السكنية لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن المشروع على أتم الاستعداد لاستقبال الموظفين داخل الوحدات المخصصة لهم.

ونوه «مندور»، بأن مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، يضم عددا من المباني الخدمية، لتوفير حياة متكاملة داخل المدينة، ويبلغ عدد تلك المباني الخدمية نحو 13 مبنى، وسط عمارات المرحلة الأولى.

وأوضح رئيس جهاز المدينة، أن الوحدة السكنية داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، تتكون من 3 غرف وصالة وريسبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، مضيفا أن مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، تتراوح ما بين 115 متر2 إلى 118 متر2.