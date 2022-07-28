أخبار البورصة المصرية.. المؤشرات ترتفع ومكاسب سوقية 179 مليون جنيه

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، التي شهدت ارتفاعا في أداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.15% إلى مستوى 9301.77 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.45%، عند مستوى 1842.19 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.39%

ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.39%، مع بداية التعاملات عند مستوى 2696.75 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.17% عند مستوى 1701.56 نقطة.

قيم التداولات ومكاسب رأس المال السوقي

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 157.7 مليون جنيه، من خلال التداول على 44.5 مليون سهم عبر تنفيذ 6.001 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 157 سهمًا، ارتفع 31 سهمًا، فيما انخفض 16 سهمًا واستقر 110 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 179 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 624.618 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 9400 نقطة

وقال حسام عيد محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنَّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 9300 نقطة يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة 9400 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني 9600، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر مستوى الدعم الرئيسي مرة أخرى وهو 9300 نقطة.

«EGX70» يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وأضاف «عيد» لـ«الوطن»، أنّ استقرار مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة، مع استمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.