تفاصيل رفع سن المعاش إلى 65 عاما تدريجيا بدءا من يوليو 2040

يبحث الكثير من الفئات المؤمن عليهم عن سن المعاش وموعد تطبيق رفع سن المعاش، إذ أكّدت التأمينات الاجتماعية أنَّ قانون التأمينات الاجتماعية نص على رفع سن المعاش تدريجيًا، ونصت المادة 41 بالأحكام العامة بقانون التأمينات على أن: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون في الـ65 اعتبارًا من أول يوليو 2040».

تفاصيل الرفع التدريجي لـ سن المعاش

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنَّ الرفع التدريجي لـ سن المعاش سيؤدى إلى تخفيض نسب الاشتراكات وزيادة معدل الاحتياطي، مشيرة إلى أنَّه سيتمّ زيادة المعاشات كالتالي:

– في 1 يوليو 2032، سيتمّ رفع سن المعاش لـ61 عامًا.

– في 1 يوليو 2034، سيتمّ رفع سن المعاش لـ62 عامًا.

– فى 1يوليو 2036، سيتمّ رفع سن المعاش لـ63 عامًا.

– في 1يوليو 2038، سيتمّ رفع سن المعاش لـ64 عامًا.

– في 1 يوليو 2040، سيتمّ رفع سن المعاش لـ65 عامًا.

مواليد سنة 1971.. آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا

ووفقًا لقانون المعاشات والتأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، أما مواليد عام 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032.

تطور زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنَّ الحد الأدنى لقيمة المعاشات، شهد العديد من التطورات منذ عام 2014، إذ كان الحد الأدنى للمعاشات 450 جنيهًا في عام 2014 - 2015، ثم في عام 2016 - 2017 تطوّر إلى 500 جنيه، ثم في عام 2018 تمّ زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيهًا، حتى وصل إلى 900 جنيه عام 2019.