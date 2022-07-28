«الصحة»: حظر تناول الحوامل والمرضعات والأطفال علاج «كورونا» الجديد.. وكواشف لترصُّد «جدرى القرود»

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، التابعة لوزارة الصحة، أن طرح عقار «مولنوبيرافير» كأول مضاد فيروسى يستهدف «كوفيد 19» ومتحوراته فى الصيدليات حصل على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية «FDA» منذ ديسمبر 2020، منوهة بأنه كان متوافراً فى البروتوكول العلاجى ومستشفيات العزل وبعض الصيدليات التى تتعامل مع الجائحة منذ يناير 2021.

«العسال»: المضاد الفيروسى لا يزال قيد التجارب.. وفعال مع معظم المتحورات ويجب التعامل معه بحذر

وأضافت «العسال»، فى تصريحات، اليوم، أن الجديد هو طرحه فى الصيدليات العادية التى قد يحصل المريض عليه منها بتقديم الروشتة الطبية المختومة، لأنه دواء جديد وما زال قيد التجارب، ويكون استخدامه من خلال الطبيب المختص، موضحة أن هناك شروطاً لاستخدام المضاد الفيروسى «مولنوبيرافير»، إذ إنه ليس مصرحاً به للحوامل أو المرضعات أو الأطفال حتى 18 سنة، لحين تجربته على هذه الفئة، ولا مشكلة لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

وتابعت أن الدواء فعال مع معظم الطفرات، إلا أن المتحورات الأخيرة لم تتم دراسة نتائجه عليها، لكن المريح فى الأمر أن معظم الحالات بسيطة إلى متوسطة، مؤكدة أن شدة الإصابة بالمرض بدأت تقل، وأغلب الحالات من بسيطة إلى متوسطة، متوقعة أن يكون موجوداً فى الموسم الشتوى، وبالتالى يجب التعامل معه بحذر، لا سيما التعرض لحالات شديدة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

«عبدالغفار»: استقرار نسب إصابات «كورونا» والأعراض أقل حدة

من جانبه، قال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إنه خلال الأسابيع الوبائية الماضية تم الإعلان عن ارتفاع معدل الإصابات المجتمعية بـ«كورونا»، موضحاً أنها تشهد حالة من الثبات على مدار اليومين الماضين، معرباً عن أمله فى استمرار الوضع الحالى فى ثبات معدلات الإصابة، مؤكداً أنه ما زال الوقت مبكراً للحكم على الوضع، حيث ما زالت معدلات الإصابات المجتمعية والقابلة للإصابات مرتفعة.

وأوضح «عبدالغفار» أن هناك استقراراً فى معدلات حالات الإصابة التى تكون فى احتياج لدخول المستشفيات أو رعايات أو أجهزة التنفس الصناعى، فضلاً عن انخفاض نسب الوفيات، منوهاً بأن كل المستشفيات الحكومية والجامعية بها أقسام «عزل»، مشيراً إلى أن معظم المصابين بالمستشفيات أغلبهم من أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يجعل التعامل معها يتسم ببعض الصعوبة، موضحاً أن «أوميكرون» أقل حدة من «دلتا»، إلا أنه سريع الانتشار مقارنة بالمتحورات الأخرى السابقة، موضحاً أنه يصيب الجهاز العلوى التنفسى، وهو ما يفسر أن الأعراض تتضمن سيلان الأنف والتهاب الحلق، وأنه نادراً ما يصيب الرئة، وبالتالى لا يصاحبه انخفاض فى نسبة الأكسجين بالدم.

وشدد «متحدث الوزارة» على ضرورة تلقى اللقاحات، مؤكداً أنه يمكن ذهاب المواطنين لمراكز التلقيح دون حجز أو تسجيل مسبق، موضحاً أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية، كما أنه على المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً، ومر على حصولهم لآخر جرعة تنشيطية 6 أشهر، ولا يعانون من أى أمراض مزمنة، الحصول على جرعة تنشيطية بغض النظر عن رقمها، منوهاً بأنه على المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً أو المصابين بأى مرض مزمن ضرورة التوجه للحصول على الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر بغض النظر عن رقمها.

وقال «عبدالغفار»، فيما يخص «جدرى القرود»، إن الوزارة وفرت كواشف متعلقة بالفيروس داخل المعامل المركزية، لافتاً إلى أنه ليس سريع الانتشار كفيروس كورونا، ولن يتحول إلى جائحة، ولكننا وضعنا خطة للتعامل معه وتقليل فرص دخوله لمصر، وتابع، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أننا لا نتوقع أن يصل، ومصر حتى الآن خالية منه.

وأوضح أن مصر رفعت مستوى الترصد والاشتباه فى جميع المنافذ البحرية والبرية وأماكن الحجر الصحى، وغيرها من الإجراءات، مشدداً على التأكد من الاكتشاف المبكر لأى حالات مؤكدة وسرعة عزلها بالمستشفيات المخصصة لها وعلاجها ومنع انتشار الوباء فى مصر، مؤكداً أن فيروس جدرى القرود يصبح معدياً بعد ظهور الطفح الجلدى، وغالباً تظهر على الأعضاء التناسلية، وفقاً لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، وفيما يتعلق باللقاحات قال: «هناك حالات لا تستدعى الذهاب إلى المستشفيات، والأعراض تزول من تلقاء نفسها، وهناك حالات يتم علاج الأعراض فقط لها».

وطالب المواطنين فى حال الاشتباه فى أى من الأعراض التى أعلنت عنها كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالاتصال الفورى بالوزارة وطلب الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن كل مستشفيات الوزارة مستعدة ومجهزة لاستقبال أى حالات مرضية مختلفة، فضلاً عن تدريب الأطقم الطبية على التشخيص الجيد عليه بكتاب دورى تم توزيعه وتعميمه داخل مديريات الشئون الصحية.

طوارئ بـ«صحة المنيا» لمواجهة الموجة السادسة للفيروس بتجهيز المستشفيات لإجراء مسحات وتطعيم الجرعات المعززة

فى السياق نفسه، أعلنت مديرية الصحة فى المنيا عن وضع خطة لمواجهة الموجة السادسة لفيروس كورونا، منها تجهيز المستشفيات لعمل مسحات، وإعطاء جرعة معززة للمواطنين. وناشد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، المواطنين عدم التهاون والالتزام التام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، مستعرضاً مستجدات الموقف الحالى لمواجهة الموجة السادسة، مناشداً المواطنين ضرورة التوجه لمراكز اللقاح لأخذ الجرعة المعززة للمواطنين بالبطاقة الشخصية، إلى جانب التوجه لأى مستشفى لعمل المسحات، مؤكداً جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظة، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية.