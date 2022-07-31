كورونا في مصر.. زيادة الحالات الحرجة 6% و7 ملايين مواطن تلقوا الجرعة التنشيطية

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان آخر مستجدات كورونا في مصر، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا، إلا أن الحالات بسيطة ولا تعاني أي مضاعفات وجميع الإصابات من متحوّرات أوميكرون الفرعية التي تسببت في زيادة إصابات كورونا في مصر الفترة الأخيرة، متابعًا أنَّ هناك ارتفاع في إصابات الحالات الحرجة بنسبة تصل إلى 6%.

كورونا في مصر

وعن نسب الإشغالات بالمستشفيات، أوضح المصدر لـ«الوطن» أنَّ 96% من الأسرة الداخلية شاغرة، و86% من أسرة الرعاية المركزة شاغرة، و94% من أجهزة التنفس الصناعي شاغرة أيضًا «أي أن نسب الإشغالات لم تتأثر بالزيادة ونسب التردد قليلة، نظرًا لأن أغلب الحالات بسيطة في الأعراض»، لافتًا إلى أنَّ عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى وصلت نسبتهم إلى 98%، والجرعة الثانية وصلت إلى 76.7% من المستهدف تطعيمه للجرعات الثانية.

وعن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية، أكّد المصدر أنَّ هناك توسعات كبيرة في تطعيم المواطنين بالجرعة التنشيطية، إذ وصل إلى نحو 7 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أنَّ الجرعة التنشيطية تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد متحوّرات فيروس كورونا، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من مراكز تلقي لقاح كورونا أو أي وحدة صحية.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر

وأوضح المصدر، أنَّ أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن عليهم الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور 3 أشهر فقط من الجرعة الثانية، وفقًا لآخر تحديث من منظمة الصحة العالمية، وباقي المواطنين يمكنهم الحصول عليها بعد مرور 6 أشهر، مطمئنا المواطنين بشأن توافر جميع أنواع اللقاحات وليس لقاح واحد وجميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داع للخوف أو القلق بشأن الحصول عليها.

واستطرد المصدر، أنَّه في حال عدم إرسال وزارة الصحة والسكان رسالة متعلقة بموعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، لابد للذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا، إذا مر على معاد الجرعة الثانية 6 أشهر دون الحاجة إلى التسجيل المسبق على موقع لقاح كورونا مصر.