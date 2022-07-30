«الصحة»: استيراد 50 ألف «كاشف كورونا» وطرحه بالصيدليات بسعر 25 جنيها

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إنه جرى طرح «كاشف كورونا» في الصيدليات بسعر 25 جنيهًا، وهو عبارة عن مسحة سريعة للفيروس، مشددا على اعتماد النتيجة إذا كانت إيجابية، أما إن كانت سلبية، فيجب المتابعة والإعادة مرة أخرى، أو عمل مسحة «PCR»، مؤكدًا أن وزارة الصحة، سوف تستورد في وقت قريب 50 ألف كاشف من الخارج، وسيكون متوفرا في صيدليات ومستشفيات وزارة الصحة والإسعاف.

وأضاف «حسني»، في تصريحات تليفزيونية، أن الكاشف يسهل معرفة المصابين من الأصحاء، ويجري استيراده من الخارج، إذ جرى ضم كواشف كورونا لبروتوكول العلاج، وإذا كانت النتيجة سلبية لا بد أن يكون هناك رأي متخصص للتأكد فعلا من سلبية المسحة، موضحًا أن هناك استقرارًا في حالات إصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير، ودرجة الإصابة بسيطة، ومعظم الحالات لا تستدعي الحصول على دواء.

نسبة الوفيات حاليا هي الأقل منذ بداية جائحة كورونا

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إلى أن نسبة الوفيات هي الأقل منذ بداية جائحة كورونا، لكن من الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي، موضحًا أنه فيما يخص جدري القرود فلم يتم اكتشاف أي حالة إصابة في مصر، حتى الآن، «نحن أمام مرض ينتشر عالميًا، ووزارة الصحة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لاكتشاف الحالات إن وجد».

لم نرصد أي إصابة بجدري القرود في مصر

وأكد أن هناك أكثر من 70 دولة أعلنت رصد حالات لجدري القرود لديها، ومن ثم ليس عيبًا الإعلان عن ظهور حالات، فهو مرض عالمي، ولكن لم يتم رصد أي حالات مصابة بجدري القرود في مصر.