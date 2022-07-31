شروط الالتحاق بـ كلية الشرطة للبنات 2022.. حسن السمعة واللياقة البدنية

خلال الساعات الأخيرة كثرت عمليات البحث عن الشروط الخاصة بالالتحاق بكلية الشرطة للبنات 2022 عبر المحرك العالمي «جوجل»، وتساؤلات حول موعد تقديم الفتيات وأيضًا المطلوب من التخصصات، خاصة بعدما أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة من الطالبات الراغبات في الالتحاق بالعام الدراسي المقبل 2022 / 2023، من الحاصلات على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والأزهرية، والخريجات.

كلية الشرطة للبنات 2022

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، الشروط الخاصة بالتحاق الفتيات بكلية الشرطة للبنات 2022، وموعد التقديم والتخصصات المطلوبة، وذلك وفقًا لما ذكره بيان وزارة الداخلية:

شروط التقديم لكلية الشرطة للبنات 2022

- أبويها مصريين دون تجنيس وتحمل الجنسية المصرية.

- حسن السمعة والسيرة.

- لم يسبق لها الفصل بحكم أو قرار تأديبي نهائي من خدمة الحكومة.

- لم يسبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف بعقوبة جنائية أو مقيدة للحريات.

- استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وهي:

«ألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، وألا يقل الطول عن 170 سم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على نسبة تفوق 40% في اختبار اللياقة البدنية ودرجاته، وأيضًا اجتياز كشف طبي متقدم أمام لجنة طبية مختصة، وألا يكون قد مضى على حصولها على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم عن 28 سنة للحاصلات على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 عاما للحاصلات على درجة الماجستير و35 عاما للدكتوراه أو ما يعادلها».

طريقة التقديم لكلية الشرطة للبنات 2022

ومن المقرر أن تكون طريقة التقديم لكلية الشرطة للبنات 2022، من خلال موقع وزارة الداخلية لأول مرة عبر الإنترنت، وسيفتح الموقع تبويب خاص للتقديم وقتها.

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة للبنات 2022

ومن المتاح للفتيات الالتحاق بكلية الشرطة للبنات 2022، ممن تحملن مؤهل عالي، من كليات: الحقوق، والحاصلات على بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، وأيضًا خريجات التربية الرياضية.

موعد التقديم لكلية الشرطة للبنات 2022

وعن موعد التقديم لكلية الشرطة للبنات 2022، فجاءت كالتالي لصاحبات المؤهلات الدراسية:

- طالبات الشهادة الثانوية 2022 الدور الثاني، وحاملات شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، يمكنهم التقديم بدءً من الخميس 4 أغسطس وحتى الأربعاء 31 من نفس الشهر، مع ضرورة تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

- الحاصلات على شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام الحالي 2022، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، سيكون بدءً من الإثنين 15 أغسطس المقبل وحتى 15 سبتمبر المقبل.

- الحاصلات على درجة الليسانس من كلية الحقوق العام السابق 2021، يبدأ من الأول من أغسطس وحتى 18 من الشهر نفسه.

- الحاصلات على شهادة الثانوية العامة للعام الماضي والجاري، بداية من يوم الإثنين 1 أغسطس المقبل وحتى الخميس 18 من الشهر نفسه.