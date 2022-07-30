موعد التقديم في كلية الشرطة 2022.. إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

يبحث العديد من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها أو الأزهرية أو أصحاب المؤهلات الجامعية سواء من العام الدراسي الماضي أو الحالي عن موعد التقديم في كلية الشرطة 2022، حيث أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها على موقع «فيس بوك» عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2022.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه لأول مرة سوف يكون التقديم في كلية الشرطة 2022 إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي، وذلك لجميع المتقدمين سواء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها أو الحاصلين على المؤهلات الجامعية.

موعد التقديم في كلية الشرطة 2022: شهادة الثانوية العامة والأزهرية من العام السابق

يبدأ التقديم في كلية الشرطة 2022 للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة في الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية من العام الدراسي السابق 2021، من يوم الإثنين القادم الموافق 1 أغسطس المقبل، ويبقى الباب مفتوحاً أمام جميع الطلاب لمدة 18 يوم، على أن ينتهي يوم 18 من الشهر ذاته.

موعد التقديم في كلية الشرطة 2022: مؤهلات جامعية للعام السابق 2021

لكل الخريجين الحاصلين على المؤهلات الجامعية من العام الدراسي السابق 2021، كضباط متخصصين، يبدأ التقديم في كلية الشرطة 2022 بداية من بعد غداً الإثنين وحتى يوم 18 من أغسطس المقبل، أي لمدة 18 يوماً أيضاً.

موعد التقديم للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية من العام الحالي

فيما يبدأ التقديم في كلية الشرطة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو ما يعادلهما، بالإضافة إلى طلاب الدور الثاني من العام الدراسي الحالي 2022، اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 4 من شهر أغسطس، ويستمر لمدة 28 يوم على أن ينتهي يوم الأربعاء الموافق 31 من الشهر ذاته.

موعد التقديم في كلية الشرطة 2022: المؤهلات الجامعية للعام الحالي

أما الحاصلون على المؤهلات الجامعية من العام الدراسي الحالي 2022، فيبدأ التقديم في كلية الشرطة 2022 كضباط متخصصين بداية من يوم الإثنين الموافق 15 من شهر أغسطس المقبل، ويستمر لمدة 32 يوماً على أن يغلق الباب في يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل.