كيفية التقديم في كلية الشرطة 2022 عبر موقع وزارة الداخلية

يرغب العديد من الطلاب، سواء الحاصلون على شهادات الثانوية العامة أو الأزهرية أو الخريجين من أصحاب المؤهلات الجامعية، في التعرف على كيفية التقديم في كلية الشرطة 2022، بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن التقديم لهذا العام سوف يكون إلكترونياً للمرة الأولى عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، لذا تستعرض «الوطن» طريقة التقديم في كلية الشرطة 2022.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت منذ أيام قليلة في بيان رسمي لها نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن قبولها دفعة جديدة في كلية الشرطة 2022 للذكور والإناث سواء من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والأزهرية أو أصحاب المؤهلات الجامعية للضباط المتخصصين.

كيفية التقديم في كلية الشرطة 2022

أكدت وزارة الداخلية أن التقديم في كلية الشرطة 2022 سوف يكون للمرة الأولى إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت وذلك لجميع المتقدمين من أجل الالتحاق بكلية الشرطة، وفقاً للخطوات التالية:

1 - في البداية يجب أن ينتظر من يرغب في التقديم لكلية الشرطة حتى يأتي الموعد المخصص له ضمن الجداول والمواعيد الزمنية التي حددتها وزارة الداخلية في بيانها الأخير.

2 - في الخطوة التالية هو الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت والتسجيل من خلاله، حيث إن التقديم إلكتروني فقط لأول مرة، ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

3 - انتظار مواعيد الاختبارات التي سيتم الإعلان عنها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للداخلية.

4 - نتيجة الاختبارات أيضاً سيتم الإعلان عنها من خلال نفس الموقع.

ومن المنتظر أن يبدأ التقديم في كلية الشرطة 2022 من يوم الاثنين المقبل الموافق 1 من شهر أغسطس، بالطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها أو الثانوية الأزهرية أو الحاصلون على المؤهلات الجامعية، وذلك من العام الدراسي الماضي 2021.