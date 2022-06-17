شروط التمويل العقاري 2022.. لو عايز تشتري شقة بنظام تقسيط مريح جدا

يهتم المواطنون بمعرفة شروط التمويل العقاري 2022، وكل ما يتعلق بمبادرة البنك المركزي، التي تم إطلاقها في منتصف العام الماضي، تيسيرا على المواطنين لشراء شقق سكنية بأسعار مناسبة، وبنظام تقسيط يناسب محدودي ومتوسطي الدخل، لذا حازت على اهتمام الناس، وما زالت محل بحثهم، مع كل طرح جديد من الشقق السكنية والأراضي وغيرها.

شروط التمويل العقاري 2022

تستعرض «الوطن»، شروط التمويل العقاري 2022، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، الذي أكد أن البنوك تتيح للمباردة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نوعين التمويل العقاري، الأولى بفائدة 3% سنويًا، متناقصة بالنسبة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، والثانية بفائدة تبلغ قيمتها 8%، لفئة متوسطي الدخل، وتكون بمدة سداد تصل إلى 30 عامًا.

أبرز شروط التمويل العقاري 2022

- أحد أبرز شروط التمويل العقاري 2022، أن يكون المتقدم للاستفادة من المبادرة، الراغب في الحصول على شقة سكنية، مصري الجنسية.

- يشترط ألا يكون المتقدم للحصول على الوحدة السكنية عبر المبادرة، قد سبق له الحصول على شقة هو أو زوجته.

- ألا يتجاوز سن الشخص 60 عاما.

- بالنسبة لمتوسطي الدخل، يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب، و14 ألف جنيه للمتزوج.

- بالنسبة لمحدودي الدخل، يشترط أن يبلغ الحد الأقصى لدخل المتقدم الأعزب 4.5 ألف جنيه، و6 آلاف جنيه للأسرة في الشهر.

- يجب على المتزوج أن يدفع مقدم 20% من إجمالي سعر الوحدة التي يريد الحصول عليها، فيما يدفع الأعزب من متوسطي الدخل 15% من سعرها الإجمالي.

شروط الحصول على وحدة سكنية بالمبادرة

- أن تكون الوحدة السكنية مسجلة في الشهر العقاري وليست مخالفة.

- أن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

- أن تكون بهدف السكن فقط وليس لهدف تجاري.