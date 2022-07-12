مبادرة التمويل العقاري بالبنك الأهلي المصري.. الشروط والأوراق المطلوبة

يدعم البنك الأهلي المصري مبادرة التمويل العقاري المعلنة من قبل صندوق التمويل العقاري، بشرط عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث.

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، يجب ألا يقل سن المقترض في مبادرة التمويل العقاري عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل ولا يتعدى 60 عامًا لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل، أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب.

وأشار البنك إلى ضرورة أن يكون المتقدم للمبادرة يتمتع بالجنسية المصرية ومقيمًا داخل مصر ولا تزيد مدة القرض عن 20 عامًا كحد أقصى، على أن تحدد قيمة الوحدة من قبل صندوق التمويل العقاري، وفقا للإعلان.

وتابع «الأهلي» أن الدفعة المقدمة تصل إلى 20% من سعر الوحدة وبحد أقصى 40%، على أن يغطي التمويل نحو 80% من قيمة الوحدة وفقًا للتقييم، ويتم احتساب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري.

المصاريف والعمولات

وحول المصاريف والعمولات قال البنك الأهلي المصري إن العميل لا يتحمل أي مصاريف «مصاريف فتح الحساب والاستعلام مجانًا»، كما يحصل المتقدم للمبادرة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

ويسمح البنك بسداد معجل ولا يتم تطبيق عمولة سداد معجل، ويتم رد فرق الدعم بناء على التعليمات الواردة في هذا الشأن، بينما عائد التأخير لا يزيد عن 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

المستندات المطلوبة

وحول المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة التمويل العقاري، أكد البنك الأهلي ضرورة إرفاق صورة بطاقة رقم قومي وشهادة قيد للذكور والإناث وإيصال مرافق حديث ومستندات إثبات دخل.