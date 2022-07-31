التهرب الجمركي: ضبط تلاعب بالمستندات للإفلات من سداد جزء من الرسوم

تمكن رجال الجمارك الإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والإستهداف برئاسة لميس عبد الوادود، من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

ووردت معلومات سرية مفادها قيام إحدى الشركات بالإفراج عن مشمول 3 شهادات جمركية من جمرك السخنة لصنف أجزاء خلاط كهربائي كمستلزمات إنتاج.

2.9 مليون تعويضات جمركية

وتم تشكيل لجنة لدراسة وفحص المستندات من طارق سعيد وشيماء محمد مديري الإدارة، وأحمد زيادة مفتش إدارة المكافحة، وتبين أن الأصناف الواردة مشمول الشهادات الجمركية الثلاثة تشكل أجزاء ولكنها تمثل في المجموع منتجًا كاملًا وتام الصنع وتخضع لبند وفئة المنتج الكامل الصنع، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليوني و905 آلاف و470 جنيها.

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 174 لسنة 2022، وطلبت الشركة التصالح وقامت بسداد مبلغ مليوني جنيه وجاري سداد باقي المستحقات لصالح الخزانة العامة للدولة.

تشديد الرقابة ومكافحة أشكال التهرب الجمركي

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.