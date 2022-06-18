التهرب الجمركي: ضبط مصنع وهمي تصرف في مستلزمات الإنتاج وباعها بحالتها

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجاري، محضر ضبط جمركي لمصنع وهمي استورد مشمول عدة بيانات جمركية كمستلزم إنتاج، ثم تصرف فيها وباعها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

الإفراج عن مشمول 38 شهادة جمركية مستوردة

وأفرج المصنع عن مشمول 38 شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل؛ فتبين أنَّه مصنع مغلق فقامت مصلحة الرقابة الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع، وإخطار مصلحة الجمارك ووزارة التجارة لأعمال شئونهما.

وجرى تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من إيهاب عبد الله وإسلام شكري وممدوح ذكا وناني راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد وعادل عبدالفتاح ووليد والى ومحمد رفاعي وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية، لدراسة المستندات ومواجهة الممثل القانوني للمصنع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع.

قيمة الأغراض الجمركية 65 مليون ألف جنيه

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 65 مليونًا و733 ألفًا و589 جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 197 مليونًا و200 ألف و767 جنيها.

قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتهرب جمركي لهذا المصنع.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري، بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كل أشكال التهرب الجمركي.