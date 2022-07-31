رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي.. وخطوات الدخول

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي.. من أكثر العبارات التي تصدرت محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الدقائق الماضية، وذلك بعد مضي الجهات المعنية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطنين خاصة محدودي الدخل في مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي على هذا النحو:

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

في الخطوة الأولى، يمكن للمواطن المستفيد استخدام رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي بالدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي تمكنه من معرفة كافة الخدمات والاستفادة منها ومن بينها متابعة الزيادة الجديدة من خلال التسجيل على الموقع إذ أنه في حالة إذا كنت مستخدمًا للموقع يجرى تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور فقط.

في الخطوة الثانية، يقوم المواطن المستفيد باختيار خدمة أصحاب المعاشات، ثم الاستعلام عن زيادة المعاشات، ومنها اختيار استعراض تطور زيادة المعاشات ثم بدء الخدمة.

طرق صرف المعاشات

يمكن للمواطن المستحق للمعاش صرفه من خلال عدة جهات من بينها بنك ناصر الاجتماعي، مكاتب هيئة البريد «كارت ميزة أو حساب فضي معاشات»، البنوك التجارية مثل كارت ميزة أو حساب توفير، الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها، وأخيرا من خلال بنوك القرى.

قرار زيادة المعاشات

يذكر أن الثلاثاء الماضي، صدر قرار رئاسي بصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه.

كما شمل القرار أيضًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا، بحسب قرارات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.