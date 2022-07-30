الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022.. اعرف الطريقة خطوة بخطوة

يبحث العديد من أصحاب المعاشات على محرك البحث العالمي «جوجل»، عن الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022، خاصةً في تلك الفترة المرتبطة بمواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو.

ووفقًا للدور الخدمي الذي تقدمه صحيفة وموقع «الوطن»، نستعرض خلال السطور التالية رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022، وطريقة الحصول عليها، فيما يلي:

الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنــــا.

- اختيار خدمة أصحاب المعاشات.

- الاستعلام عن زيادة المعاشات 2022.

- اختيار استعراض تطور زيادة المعاشات.

- إذا كنت مستخدمًا اضغط على بدء الخدمة.

- تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- إذا لم تكن مستخدمًا، قم بالتسجيل وفقًا للخطوات التالية.

- إدخال الاسم الأول واسم الأب واسم الجد.

- كتابة اسم العائلة.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال الرقم التأميني.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- إدخال كلمة المرور لتسجيلها ثم إعادة إدخالها مرة أخرى.

- النقر على أيقونة «أنا لست روبوت».

- ثم الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

- الضغط على كلمة تسجيل.

- بعد إدخال تلك الإجراءات يمكن لصاحب المعاش اتباع الخطوات للاستعلام عن زيادة المعاشات 2022.

طريقة صرف المعاشات

- من خلال الماكينات البنكية.

- من خلال فيزا البريد.

- السحب النقدي من خلال ماكينات فوري.

- السحب النقدي من خلال ماكينات أمان.

الاستعلام عن المعاشات 2022 بعد الزيادة

- صرف مبلغ 1130 جنيهًا بدلًا من 1000 جنيه.

- صرف مبلغ 2260 جنيهًا بدلًا من 2000 جنيه.

- صرف 3390 جنيهًا بدلًا من 3000 جنيه.

- صرف 4520 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

- صرف 5650 جنيها بدلًا من 5000 جنيه.

- صرف 6780 جنيها بدلًا من 6000 جنيه.

تطور زيادة المعاشات

وشهد الحد الأدنى لقيمة المعاشات، تطورا منذ عام 2014، حيث كان الحد الأدنى للمعاشات 450 جنيها في عام 2014-2015، ثم تطور إلى 500 جنيه في عام 2016-2017، ثم زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها عام 2018، حتى وصل إلى 900 جنيه عام 2019.