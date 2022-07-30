4 منح مالية تقدمها التأمينات لمستحقي المعاشات بعد الوفاة

يمنح المستحقون في المعاشات 4 منح ومساعدات مالية، بموجب قانون التأمينات المعمول به حالياً، والذي يحمل رقم 148 لسنة 2019، إذ أتاح القانون الحق لورثة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، الحصول على بعض المنح وصرف المعاش المستحق عنه، بعد وفاته، وتشمل منحة القطع، منحة الزواج، صرف مصاريف جنازة صاحب المعاش، بخلاف صرف معاش المستحقين، سواء للأرملة أو الأخوات أو الأبناء أو الوالدين، حسب الأنصبة القانونية لهم.

وبحسب ما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية، أن المنح المستحقة عن المؤمَّن عليه بعد الوفاة، تصرف بداية من الشهر الذي وقعت به الوفاة.

صرف مصاريف الجنازة

وأوضحت التأمينات تفاصيل صرف مصاريف الجنازة، موضحة أنه في حالة وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة والتي تقدر بمعاش 3 أشهر، تصرف بالترتيب الآتي فبحسب قانون التأمينات ‌تصرف للأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.​

منحة الزواج

وأشارت الهيئة إلى أن منحة الزواج للابنة أو الأخت، تمنح في حالة قطع معاش البنت أو الأخت عند زواجها، على أن تصرف منحة تقدر بقيمة المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة عدة أمور، بحيث تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تصرف المنحة إلا لمرة واحدة فقط، منوها بأن منحة الزواج تسقط بعد مرور 5 أعوام من استحقاقها، دون المطالبة بها.

منحة القطع

أما فيما يخص منحة القطع، فحددت التأمينات ضوابط الحصول على منحة القطع، لمستحقي المعاش، مشيرة إلى أنها تصرف للابن أو الأخ، عند قطع معاشهم، أو في حالة تقاضي معاش آخر ذي أولوية أعلى، وتصرف منحة القطع مقدرة بالمعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة أنها لا تستحق المنحة سوى مرة واحدة فقط، كما أنها لا تصرف بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد ورود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، وتسقط بعد مرور 5 أعوام من استحقاقها، دون المطالبة بها.

منحة الوفاة

وعن منحة الوفاة قالت التأمينات الاجتماعية، إن منحة الوفاة تستحق عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتقدر بمعاش 3 أشهر بداية من شهر الوفاة والشهرين التاليين، فضلا عن صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتحسب قيمة المنحة وفقا للأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.