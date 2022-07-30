تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهرية، لكل موظف بلغ سن المعاش، لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم من متطلبات المعيشة والحياة، ولكن بشرط أن يمتلكوا اشتراكا في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أن من يحتاجون لمبالغ ضخمة لشراء مسلتزمات خاصة بهم، يتجهون إلى قرض المعاشات، لذا تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، خطوات الحصول على قرض المعاشات من بنك ناصر.

ويقدم بنك ناصر العديد من الخدمات المتميزة للمواطنين أصحاب الموارد الاجتماعية العاجزة، لمواجهة ظروف المعيشة، لذا يمنح البنك قروضا اجتماعية بمبالغ كبيرة، بدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، لتسدد قيمة القرض على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات.

ووفقًا للدور الخدمي لصحيفة وموقع «الوطن»، دائمًا ما تحرص على تقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي، لذا نستعرض خلال السطور التالية، خطوات الحصول على قرض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي، مع توضيح ما هي الشروط المطلوبة للحصول عليه.

خطوات الحصول على قرض المعاشات من بنك ناصر

1- توجه من يرغب في الحصول على القرض الشخصي لأصحاب المعاشات إلى بنك ناصر الاجتماعي.

2- تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة من الشخص الذي يرغب في الاقتراض.

3- تقديم صورة من البطاقة الشخصية لمن يرغب في القرض بشرط أن تكون سارية.

4- تقديم الرقم التأميني للمقترض والمستفيد والضامن.

5- تقديم بيانات بمفردات المرتب أو المعاش للمقترض، وكذلك لمرتب الضامن.

6- في حالة الاقتراض بضمان المعاش، لا بد من ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عامًا.

الشروط المطلوبة لحصول أصحاب المعاشات على قرض بنك ناصر الاجتماعي

7- وفي حالة الاقتراض بضمان المعاش، يجب أن يحول القسط أو المعاش على البنك في حالة المعاش المستحق.

8- تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.