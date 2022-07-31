يشهد محرك البحث العديد من التساؤلات حول خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022؛ لتوضح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنّ هناك خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022، «استعراض تطور زيادة المعاشات» لأصحاب المعاشات، على الموقع الإلكتروني للهيئة ضمن الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الهيئة على الموقع الرسمي لها.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

وأتاحت التأمينات الاجتماعية، على موقعها الرسمي إمكانية الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش إلى جانب الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، لافتة إلى أنّ خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022 «استعراض تطور زيادة المعاشات» لأصحاب المعاشات يتم كالتالي:

- أول خطوة للاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022 هي الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا، ثم يختار صاحب المعاش أو المستعلم خدمات أصحاب المعاشات.

- يختار المستعلم استعراض تطور زيادة المعاشات حتى يمكنه الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022.

- يضغط صاحب المعاش أو الشخص المستعلم على بدء الخدمة في حالة إذا كنت مستخدمًا للموقع، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

كيفية التسجيل للاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

- في حالة إذا لم تكن مستخدمًا للموقع وليس لك حساب، يمكنك التسجيل لاستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردًا.

- يمكن لصاحب المعاش التسجيل كمستخدم حتى يمكنه الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022 كالتالي:

- يكتب صاحب المعاش الاسم الأول، واسم الأب ثم اسم الجد.

- يكتب صاحب المعاش اسم العائلة.

- يقوم بكتابة الرقم القومي ثم الرقم التأميني.

- يقوم بإدخال البريد الإلكتروني.

- تسجيل كلمة للمرور ثم إعادة تسجيلها مرة أخرى.

- الضغط على «أنا لست روبوت».

- آخر خطوة للتسجيل هي الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على تسجيل.

- بعد التسجيل يقوم صاحب المعاش بالاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنّ الحد الأدنى لقيمة المعاشات، شهد العديد من التطورات منذ عام 2014، حيث كان الحد الأدنى للمعاشات 450 في عام 2014 - 2015، ثم تطور إلى 500 جنيه في عام 2016 - 2017، ثم في عام 2018 تم زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيهًا، حتى وصل إلى 900 جنيه عام 2019.