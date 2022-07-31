مشاهد نادرة لـ«بلوجر سعودي» من أعلى جبل فهرين.. كأنها «حافة العالم» 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لقطات فيديو أثارت إعجاب الجميع تظهر لحظة وقوف مواطن سعودي على حافة جبل فهرين، الذي يبعد 90 كيلومترًا عن العاصمة السعودية الرياض، وفقا لشبكة «سي إن إن».

سعودي يقف على «حافة العالم»

وأظهرت لقطات الفيديو مشاهد خلابة للطبيعة لحظة وقوف المواطن السعودي على «حافة الجبل»، وكأنه يقف على حافة العالم، وقال البلوجر السعودي عبدالعزيز الدمخ: «إن لحظة وقوفي على الجبل شعرت وكأني نقطة في كون فسيح، وكأني وصلت إلى حافة ونهاية العالم دون أن أشعر، حيث لا يوجد شيء أجمل بعد تلك الحافة».

مشاهد خلابة لا يمكن نقلها بالصور

ووصف «الدمخ»، المكان بأنه جميل للغاية ولا يمكن لأحد نقله بالصور ومقاطع الفيديو، كما أن مشاهدة الإبل أو الخيم في الأسفل، تبدو وكأنها حشرات أو نمل صغير لا ترى بوضوح.