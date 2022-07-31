السعودية تشهد ظاهرة فلكية فريدة للمرة الثانية والأخيرة في 2022

ظاهرة فلكية فريدة لا تتكرر كثيرا تشهدها مدينة، أبها بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، ظهر اليوم الأحد، حيث تتعامد الشمس على المدينة وتختفي ظلال جميع الأشياء في تمام الساعة الثانية والعشر ظهرا، وفقا لصحيفة «المواطن» السعودية.

ظاهرة فلكية تشهدها السعودية للمرة الثانية خلال العام

وغرد خبير الأرصاد الدكتور عبدالله ‌المسند، في على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلا إن ظاهرة تعامد الشمس على مدينة أبها هى الثانية والأخيرة في عام 2022، مشيرا إلى أن الشمس تتجه ظاهريا باتجاه الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر، وفي نهاية ديسمبر تتعامد على مدار الجدي، ثم تعاود حركة الشمس شمالاً.

اليوم وعند الساعة 12:17 تتعامد الشمس فوق #أبها، وينعدم الظل هناك،

علماً أن هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام 2022، ومن ثم تتحرك الشمس ظاهرياً ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 #سبتمبر، ثم تتعامد على مدار الجدي في 21 #ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالاً. pic.twitter.com/LYntbN0W2g — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) July 31, 2022

ظاهرة اختفاء ظلال الأشياء وأسبابها

وقال «‌المسند»، إن سبب اختفاء ظلال الأشياء فوق مناطق معينة أو دول من الكرة الأرضية، هو ميلان محور الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة الذي يساعد الشمس فى انتقالها ظاهريًا بين المدارين السرطان شمالاً والجدي جنوباً حتى يصل إلى خط الاستواء، وذلك لحظة دوران الأرض حولها مرة كل سنة.

وأضاف «‌المسند»، أن الأماكن الواقعة على خطوط عرض تحت الـ23.5 درجة شمالاً وجنوباً، تشهد هذا الحدث مرتين في نفس العام، حيث يختلف توقيت كل مكان عن الآخر.

وفى منتصف يوليو الماضي، شهدت العاصمة السعودية مكة المكرمة، تلك الظاهرة الفلكية التي يتعامد فيها الشمس على الكعبة المشرفة، حيث ظهرت على استقامة واحدة مع الكعبة، واختفي ظلال الكعبة والأشياء من حولها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، وقال رئيس الجمعية الفلكية بمدينة جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن الشمس ستتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة خلال حركتها الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو من العام المقبل، وفقا لوكالة أنباء «واس» السعودية.