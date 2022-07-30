بدء وصول أولى طلائع المعتمرين من الخارج إلى السعودية «صور»

رحبت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم، بالوفود الأولى من المعتمرين القادمين من خارج البلاد، مع بداية موسم العمرة اليوم وسط التدابير والخدمات الميدانية والإلكترونية التي تطرحها الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام على مدار العام، وفقا لصحيفة المدينة.

وصول أول أفواج المعتمرين القادمين من الخارج إلى السعودية

واستعدت الرئاسة في وقتٍ مبكرٍ من اليوم، بالتزامن مع وصول أول وفود المعتمرين من خارج المملكة، من خلال تنفيذ كافة الخدمات الميدانية وفقا للمعايير الخدمية الحديثة لإيجاد بيئة آمنة من أجل العبادة السليمة، وتسهيل مناسك العمرة لجميع قاصدي المسجد الحرام من خارج المملكة،

ويبدأ اليوم السبت، فى أول أيام السنة الهجرية، وصول أفواج مختلفة للمعتمرين القادمين من 4 دول خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، وهم باكستان وتركيا وأوزباكستان وطاجكستان، وذلك عقب وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

بدء موسم العمرة في السعودية

ومن جانبه قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، هاني علي العميري، إنه «استقبل صباح اليوم أكثر من 500 شركة سياحية المعتمرين القادمين من الخارج لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، حيث جرى تنشيط معظم المؤسسات الخدمية السعودية للمعتمرين، وتفعيل وكلاء الخارج من كافة دول العالم، من خلال العمل بنظام (B2B) مجموعات وكلاء الخارج، ونظام (B2C) أفراد».

وصرح «العميري»، أن أكثر من ألفي وكيل خارجي معتمد من وزارة الحج والعمرة السعودية مؤهل من كافة دول العالم، و34 منصة معتمدة من الوزارة مخصصة للحجوزات الإلكترونية المحلية والدولية لعرض الباقات والبرامج للمجموعات والأفراد بنظام B2B ونظام B2C، بالإضافة إلى شراء البرامج عن طريق محافظ معتمدة من قبل بنك الخليج الدولي.