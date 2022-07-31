أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بصور له من رحلة غطس

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بصور جديدة له من رحلة غطس، قام بها صباح اليوم، ونشرها للجمهور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

الفيشاوي ينشر صورة من كواليس رحلة الغطس

وعلق أحمد الفيشاوي على الصور قائلاً، «سمك كبير»، وتوالت عليه التعليقات من جمهوره مطالبين بمشاركة جمهوره برحلة الغطس كاملة.

أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم «الدعوة عامة»

ومن ناحية أخرى انتهى الفنان أحمد الفيشاوي، من تصوير أحداث فيلمه الجديد «الدعوة عامة»، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي.

ونشر «الفيشاوي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو من تصوير الدعاية الخاصة بفيلمه الجديد «الدعوة عامة»، وظهر أحمد الفيشاوي، في الفيديو وهو يؤدي رقصة على أغنية «البخت» لويجز.

فيلم «الدعوة عامة» يشارك في بطولته أسماء أبواليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وقام الفيشاوي منذ أيام بتصوير البوسترات الدعائية للفيلم وعلق عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «والله وكنت هتقع يا فيشاوي.. من تصوير دعاية فيلم الدعوة عامة، من إنتاج الطاهر برودكشن يوسف الطاهر، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة أحمد الفيشاوي، محمد عبدالرحمن، وأسماء أبو اليزيد، فيلم صيف 2022».