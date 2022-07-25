حكاية اعتذار فاروق الفيشاوي عن فيلم المشبوه بسبب عادل إمام: خوفت أضربه

بسبب صفعة على الوجه، رفض الفنان فاروق الفيشاوي، الذي يمر اليوم الذكرى الثالثة على وفاته لرحيله في مثل هذا اليوم 25 يوليو عام 2019، المشاركة في فيلم «المشبوه»، والذي يجسد من خلاله دور ضابط شرطة، يلتقي بأحد الخارجين على القانون ويقوم بدوره عادل إمام، ويضطر إلى تأديبه.

فيلم المشبوه عرض عام 1981

وفي لقاء سابق قبل وفاته، قال فاروق الفيشاوي، إنه اضطر للاعتذار عن المشاركة في فيلم المشبوه، لوجود مشهد يتطلب قيامه بـ صفع عادل إمام على وجهه، الأمر الذي جعله يتخوف من الفكرة برمتها، خاصةً أن الزعيم يتمتع بشعبية جارفة وبطل شعبي في عيون جمهوره، و«قلم زي ده الناس مش هتقبله مني».

وبعد تدخلات المخرج سمير سيف، وافق على المشاركة في هذا الفيلم، الذي عرض عام 1981، سيناريو وحوار إبراهيم الموجي، وشارك فيه النجمة سعاد حسني، عادل إمام، سعيد صالح، والطفل كريم عبد العزيز والذي أصبح نجمًا فيما بعد.

عادل إمام وفاروق الفيشاوي التقيا في غاوي مشاكل 1980

وقبل فيلم المشبوه، شارك فاروق الفيشاوي، مع الزعيم عادل إمام، عام 1980 في فيلم غاوي مشاكل، وشاركهما البطولة الفنانة نورا، إسعاد يونس، محمد رضا، تأليف أحمد عبد الوهاب، إخراج محمد عبد العزيز.

قدما حنفي الأبهة 1990

وعام 1990 التقى الثنائي مجددًا من خلال فيلم حنفي الأبهة وشاركهما البطولة هدى رمزي، مصطفى متولي، مجدي وهبة، رجاء الجداوي، يوسف داود، سيناريو وحوار بسيوني عثمان، إخراج محمد عبد العزيز.

الفيشاوي ضيف شرف في عوالم خفية من أجل الزعيم

وعام 2018 حّل فاروق الفيشاوي، ضيف شرف في مسلسل عوالم خفية للزعيم عادل إمام، بطولة صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، خالد أنور، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، نور قدري، أسامة عباس.