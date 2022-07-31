إسبانيا: موجة الحر الشديدة أودت بحياة 2064 شخصا في يوليو

أعلنت إسبانيا، قبل قليل، أن درجات الحرارة الشديدة التي سجلت خلال الشهر الجاري، تسببت فى وفاة نحو ألفين و64 شخصا، وفق بيانات نشرت على الموقع الإلكتروني لمعهد كارلوس الثالث الصحي.

وفاة 2000 شخص بسبب درجات الحرارة المرتفعة فى إسبانيا

ووفقا لنظام مراقبة الوفيات اليومية للمعهد، كانت الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، أقل بنحو أربع مرات، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

ومن بين إجمالي الوفيات، كانت هناك ألف و321 حالة وفاة فوق سن 85، و470 تتراوح أعمارهم بين 75 و84، و176 بين 65 و74، وما يصل إلى 83 كانوا بين 45 و64، كما توفى عشرة أطفال دون سن الرابعة عشرة.

درجات الحرارة المرتفعة فى إسبانيا

وفي 18 و19 من شهر يوليو، توفى أكبر عدد من الأشخاص، وكان متوسط ​​درجة حرارة الهواء في جميع أنحاء إسبانيا نحو 38-40 درجة مئوية.