حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في مطروح.. بتر قدمي شاب ووفاته

فقد شاب ثلاثيني قدميه بعد بترهما إثر وقوع حادث مأساوي، تصادم خلاله أتوبيس رحلات مع سيارة نقل أمام قرية جلالة بالضبعة على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، ليغرق في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله مستشفى الضبعة المركزي، بينما أصيب 43 شخصا بإصابات متفرقة ما بين جروح وكسور وكدمات.

أسماء المصابين في حادث تصادم الضبعة

وتنشر «الوطن» مصابي الحادث عقب نقلهم لمستشفى الضبعة، اليوم الأحد، وجميعهم من القاهرة، وهم:-

1- أحلام حسن أحمد، 35 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى.

2- رامي علي المغاوري، 36 سنة، اشتباه كسر بالأنف.

3 - منال محمد عبدالفتاح، 36 سنة، كسر قطعي بالوجه.

4- علياء عبد السميع الشحات، 18 سنة، جسم غريب بالعين.

5- سارة فتحي صالح، 16 سنة، اشتباه كسر بالجمجمة.

6- دينا محسن عبود، 35 سنة، سحجات بالجسم.

7- تهاني علي السيد، 12 سنة، كدمات وسحجات.

8- إسراء محمد عاطف، 20 سنة، جرح بالساق اليسرى.

9- يونس محمود عوض، سنة واحدة، جرح بالجبهة.

10- ياسمين أحمد حسين، 20 سنة، كدمات وسحجات.

11- دينا محمد يحيى، 10 سنوات، كدمات وسحجات.

12- قدرية محمد عثمان، 65 سنة، كدمات وسحجات.

13- فارس عبد السميع الشحات، 4 سنوات، كدمات وسحجات.

14- بسملة عبد السميع الشحات، 14 سنة، كدمات وسحجات.

15- شهد أيمن محمد، 15 سنة، كدمات وسحجات.

16- إسراء محمد عوض، 17 سنة، كدمة بالساق اليسرى.

17- ملك مدحت أحمد، 5 سنوات، اشتباه كسر بالجمجمة.

18- مدحت أحمد حنفي، 46 سنة، كسر بالعمود الفقري.

19- عايدة أحمد صقر، 45 سنة، اشتباه كسر بالجمجمه واشتباه كسر بالعمود الفقري.

20- أحمد مدحت حنفي، 11 سنة، كدمة بالساق اليسرى.

21- ليلى مدحت أحمد، 13 سنة، سحجات بالجسم.

22- نورهان مدحت أحمد، 8 سنة، سحجات بالجسم.

23- ندى محمد يحيى، 13 سنة، سحجات بالجسم.

24- ميرام محمد يحيى، 12 سنة، كدمات وسحجات.

25- نهال عبد السميع الشحات، 62 سنة، كدمات وسحجات.

26- عبد السميع الشحات عبد السميع، 41 سنة، كدمة بالقدم اليسرى.

27- حمزة محمد يحيى، 11 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

28- رباب عوض محمود، 46 سنة، كدمات وسحجات.

29- مديحة عبدالعزيز عبدالحكيم، 53 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى.

30- صالح عبدالمنعم إبرهيم، 40 سنة، كدمات وسحجات.

31- سما مدحت صالح، 5 سنوات، كدمات وسحجات.

32- ملك فتحي صالح، 11 سنة، كدمات وسحجات.

33- شهد أشرف محمد، 20 سنة، كدمات وسحجات.

34- مهند محمد عوض، 11 سنة، كدمات وسحجات.

35- محسن عبده محمد، 64 سنة، سحجات بالجسم.

36- أروى محمودعوض، 13 سنة، كدمة بالذراع الأيسر.

37- أحمد رمضان علي، 24 سنة، كدمات وسحجات.

38- ولاء إبراهيم محمد، 43 سنة، كدمات وسحجات.

39- نورهان محمد إبراهيم، 20 سنة، كدمة بالأنف وسحاجات.

40- ندى فتحي صالح، 20 سنة، كدمات وسحجات.

41- فتحي صالح محمد، 47 سنة، كدمات وسحجات.

42- محمد عاطف محمد الطوخي، 37 سنة، بتر بالقدمين ووفاة بعد وصول الاستقبال.

43- نورا مدحت الشرباتلي، 8 أعوام سحجات بالجسم.

44- أحمد مدحت الشرباتلي، 7 أعوام، سحجات بالجسم.

فحص ملابسات الحادث

وانتقلت مباحث المرور والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث بطريق مطروح، وجاري الفحص للكشف عن أسبابه وملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق.