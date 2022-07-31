مصرع شخص وإصابة 41 آخرين في حادث على طريق «مطروح - إسكندرية»

لقي شخص مصرعه وأصيب 41 آخرين إثر وقوع حادث تصادم، منذ قليل، بين أتوبيس وسيارة نقل عند علامة الكيلو 105 أمام الوحدة المحلية لقرية جلالة بالضبعة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجاري نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفيات.

4 مستشفيات تستقبل مصابي الحادث

واستقبلت 4 مستشفيات جميع المصابين، وهي مستشفى الضبعة المركزي ومستشفى العلمين التخصصي ومستشفى رأس الحكمة المركزي ومستشفى مطروح العام، وجاري فحص المصابين وتقديم الإسعافات الأولية وعمل الأشعة والتحاليل، وجرى وضع الجثة في ثلاجة مستشفى الضبعة تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة والتي تولت التحقيق.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الساحلي إلى موقع الحادث، وجارى الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق.