أسماء المصابين في حادث طريق «مطروح - إسكندرية».. بينهم 15 طفلا

كشف مصدر طبي في مديرية الصحة بمحافظة مرسى مطروح، أسماء المصابين في حادث التصادم الذي وقع اليوم الأحد، بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل ثقيل بمدينة الضبعة، موضحا أن بينهم 15 طفلا.

وقال المصدر الطبي إن المصابين بلغ عددهم 45 شخصا بينهم 15 طفلا، وهم صباح عبدالمنعم، 40 سنة، ملك فتحي صالح 11 سنة، سما فتحي صالح، 5 سنوات، سارة فتحي صالح، 17 سنة، ملك الشربتلي، 10 سنوات، أحلام حسين أحمد، 35 سنة، يونس محمود عوض، طفل رضيع، ومحمد علي أحمد، 8 سنوات.

أسماء المصابين في حادث أتوبيس مطروح

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن باقي المصابين في حادث أتوبيس مطروح هم مديحة عبدالعزيز، 56 سنة، دينا عبود، 35 سنة، رامي علي، 36 سنة، ياسمين شعراوي، 7 سنوات، مصطفى شعبان، 18 سنة، إيمان محسن عبود، 33 سنة، نور مدحت الشربتلي، 8 سنوات، أحمد مدحت الشربتلي، 11 سنة، وعايدة أحمد، 15 سنة، ياسين أحمد، 20 سنة، مرام عوض، 9 سنوات، أحمد يحيى، 11 سنة، رباب محمود، 43 سنة، مهند عوض، 15 سنة، ورؤى عوض، 13 سنة.

كما ضمت أسماء المصابين في حادث أتوبيس مطروح، بسمة عبدالسميع، 14 سنة، حسين عبدالسميع، 11 سنة، شهد أيمن، 17 سنة، ندا يحيى، 13 سنة، جنا يحيى، 10 سنوات، أسرار عوض، 21 سنة، نورهان إبراهيم، 21 سنة، أحمد رمضان، 24 سنة، ندا فتحي، 20 سنة، مدحت أحمد، 46 سنة، فتحي صالح، 47 سنة، محمد عاطف، 45 سنة، ولاء إبراهيم، 43 سنة، شهد أشرف، 20 سنة، حامد عبدالفتاح، 39 سنة، علياء عبدالسميع، 19 سنة، عبدالسميع عبدالسميع، 41 سنة، وأحمد شعراوي، 41 سنة.

محافظ مطروح يتابع تطورات الحادث

من جانبه، كلف خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، الانتقال على الفور لتفقد موقع حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل ثقيل بمدينة الضبعة، لمتابعة التطورات والحالة الصحية للمصابين، وتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية لهم.