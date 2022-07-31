محافظ مطروح يتابع حادث طريق «مطروح - الإسكندرية»: 44 مصابا وحالة وفاة «صور»

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، الانتقال على الفور لتفقد موقع حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل ثقيل بمدينة الضبعة، لمتابعة التطورات والحالة الصحية للمصابين، وتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية لهم.

44 مصابا وجثة

وقال محافظ مطروح إن غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا، اليوم الأحد، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل ثقيل على الطريق الدولي الساحلي «إسكندرية - مطروح» عند قرية جلالة غرب مدينة الضبعة، وأسفر عن مصرع شخص وارتفاع عدد المصابين إلى 44 شخصا، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى الضبعة المركزي وبعض المستشفيات الأخرى.

15 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وأكد محافظ مطروح، أنه فور تلقيه إخطارًا بالحادث، جرى الدفع بعدد 15 بسيارة إسعاف، وفريق الانتشار السريع من أطباء الطوارئ بمديرية الصحة لموقع الحادث، لتقديم كافة المساعدات والإسعافات اللازمة ونقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج، وذلك بحضور الدكتور عماد الدين عبدالله، رئيس مركز ومدينة الضبعة، الذي تفقد مستشفى الضبعة المركزي للاطمئنان على حالة المصابين ومتابعة حالة الحركة المرورية وفتح الطريق أمام المسافرين.

تحويل الحالات الحرجة

ووجه محافظ مطروح باستمرار متابعة كافة الحالات المصابة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات أخرى لعمل اللازم.