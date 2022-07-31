أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية

تحرص وزارة التموين، على توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار تناسب جميع المواطنين، بجميع المنافذ التابعة لها داخل المحافظات وأحياء الجمهورية، وأيضًا بالمنافذ الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، وهي إحدى شركات وزارة التموين، بتخفيضات تصل لـ30%.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض من خلال السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم، بجميع أنواعها في منافذ وزارة التموين المختلفة، اليوم الأحد 31-7-2022.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة التموين

- سعر الكيلو جرام من اللحم الضاني الطازج 130 جنيهًا.

- سعر الكيلو جرام اليوم من اللحوم السودانية الطازجة 120 جنيهًا.

- سعر الكيلو جرام من اللحم البلدي الطازج 120 جنيهًا.

- سعر الكيلو من اللحم البلدي المفروم الطازج 120 جنيهًا.

- سعر اللحم الشرائح البلدي الطازج 120 جنيهًا.

- سعر البوفتيك الطازج البلدي 120 جنيهًا.

- سعر الكبدة البلدي الطازجة 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

- سعر الكيلو من اللحم الضأن اليوم المجمد 130 جنيهًا.

- سعر كيلو من اللحم البرازيلي اليوم الأحد المفروم المجمد 90 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 85 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المحلات التجارية بالأسواق- تراوح سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز بين 180 و190 جنيهًا.

- تراوح سعر اللحم الضاني بين 160 و180 جنيهًا.

- سعر كيلو المفروم البلدي 180 جنيهًا.

- سعر كيلو من البوفيتك البلدي الكندوز 190 جنيهًا.

- سعر الكبدة الطازجة الصافي 180 جنيهًا.

- سعر كيلو من الكبدة الطازجة المشكلة 170 جنيهًا.