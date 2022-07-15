أسعار اللحوم اليوم الجمعة 15-7-2022 في محلات الجزارة والمجمعات

بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، ازداد البحث عبر محركات البحث المختلفة عن أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المختلفة، حتى يستطيع الراغبون في شراء اللحوم وخصوصا ربات البيوت معرفة الأسعار ليتمكنوا من تحديد الكمية التي يمكن شرائها حسب احتياج المنزل وعدد الأفراد في الأسرة.

وسعيًا من بوابة لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذ التقرير أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية، وفق جولة أجرتها «الوطن»، لمعرفة الأسعار التي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

وتباينت أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة، ليصل متوسط سعرها بها كالتالي:

- اللحوم الكندوز: يتراوح سعر الكيلو من اللحوم الكندوز بين 185 و190 جنيهًا.

- لحوم الضأن: كما يتراوح سعر كيلو الضأن بين 185 و195 جنيهًا.

- لحوم جملي: ويتراوح سعر الكيلو من اللحم الجملي بين 135 و150 جنيهًا للكيلو.

- لحوم بتلو: ويتراوح سعر الكيلو من اللحوم البتلو بين 175 و185 جنيهًا للكيلو.

- لحوم مفرومو: كما يتراوح سعر الكيلو من اللحم المفروم بين 170 و180 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الكبدة: ويتراوح أيضًا سعر كيلو الكبدة بين 180 و200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التي تم طرحها بالمنافذ الخاصة بها في جميع محافظات مصر قبل عيد الأضحى المبارك، التي جاءت كالتالي:

- اللحوم المجمدة البرازيلي: وجاء سعر الكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلي لتصل إلى نحو 85 جنيهًا.

- اللحوم الطازجة: ويصل سعر كيلو اللحوم الطازجة إلى 115 جنيهًا.

- لحوم الضأن: كما وصل سعر كيلو اللحم الضأن المجمدة إلى نحو 130 جنيهًا.

- اللحوم السوداني: ووصل سعر الكيلو من اللحوم السودانية الطازجة إلى 135 جنيهًا.

- اللحوم المفرومة: كما يصل سعر كيلو اللحوم المفرومة البلدي إلى 120 جنيهًا.