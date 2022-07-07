أسعار اللحوم اليوم في منافذ «التموين» ومحلات الجزارة.. تبدأ من 115 جنيها

يتزايد البحث اليوم عن أسعار اللحوم اليوم، من جانب شريحة كبيرة من المصريين الراغبين فى شراء ما يحتاجونه من اللحوم قبل بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، الذى ستبدأ رسميا من السبت المقبل وتستمر حتى الخميس المقبل.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أسعار اللحوم اليوم الخميس الموافق 7 يوليو في الأسواق، وعبر منافذ وزارة التموين، المتمثلة فى المجمعات الاستهلاكية، ومحلات الجزارة، في إطار ما تقدمه من خدمات لمتابعيها.

أسعار اللحوم اليوم الخميس

وجاءت ـسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة بالأسواق المصرية، كالتالي:

- تتراوح أسعار اللحوم الكندوز بين 185- 190 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الضأن بين 185 و195 جنيها.

- تراوح سعر اللحم الجملي ما بين 135 - 150 جنيها للكيلو.

- في حين تراوح سعر الكيلو اللحم من البتلو بين 175 - 185 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر اللحم المفروم البلدي 170 - 180 جنيه للكيلو.

- وسجل سعر كيلو الكبدة بين 180 - 200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

ووفق البيان الأخير الصادر من وزارة التموين، أنها طرحت ما يقرب من 200 طن لحوم العيد بكافة أنواعها، في جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية، بكل المحافظات وأحياء الجمهورية، بالإضافة إلى العربات المتنقلة والموجودة في الميادين العامة، وجاءت أسعارها كالتالي:

- استقر سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي فى منافذ التموين المجمدة نحو 85 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو اللحم الطازج اليوم الخميس 115 جنيهًا.

- فيما سجل سعر كيلو اللحم الضأن المجمدة إلى نحو 130 جنيهًا.

- كيلو اللحم السوداني الطازجة 135 جنيها.

- كيلو اللحم المفروم البلدي 120 جنيها.

- كيلو اللحم البلدي الطازجة 125 جنيها.

- كيلو اللحم الضاني الطازجة 135 جنيها.

يذكر أن وزاة التموين أعلنت أن جميع منافذ الوزارة سوف تعمل خلال أيام العيد لتوفير احتياجات جميع المواطنين.