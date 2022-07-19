أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. استقرار في مختلف المنافذ

يبحث الناس عن أسعار اللحوم بشكل يومي لاستخدامها في تحضير العديد من الوجبات والاطعمة، ولجني فوائدها التي يمكن الحصول عليها جراء تناولها في وجبة الغداء.

وشهدت أسعار اللحوم اليوم استقرارًا في الأسواق، وفيما يلي نستعرض أسعار اللحوم اليوم في المنافذ المختلفة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة التموين.

أسعار اللحوم

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 140 و180 جنيهًا للكيلوجرام.

تراوح سعر اللحوم الضاني بين 155 و200 جنيهًا.

تراوح أسعار اللحوم البقري البلدي «البتلو» بين 155 و180 جنيهًا للكيلو.

تبدأ أسعار اللحوم الجملي من 140 جنيهًا للكيلو.

كما تراوحت أسعار اللحوم المفرومة بين 130 و180 جنيهًا للكيلو.

وترواح أسعار كيلو كباب الحلة بين 155 و200 جنيه للكيلو.

وبلغت أسعار اللحوم البتلو من 160- 180 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 150 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية

ووصلت أسعار اللحوم الضأن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين إلى نحو 75 جنيهًا للكيلو.

ووصلت أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة نحو 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم فى منافذ وزارة الداخلية

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 90 جنيهًا للكيلو.

كمت سجلت أسعار اللحوم المفروم في منافذ وزارة الداخلية المختلفة نحو 85 جنيهًا للكيلو.

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى نحو 80 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الكبدة المستوردة المجمدة نحو 70 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة نحو 120 جنيهًا للكيلو.