أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية

حرصت وزارة التموين على توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار تناسب المواطنين، وذلك في جميع المنافذ التابعة لها داخل محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى، وأيضًا في المنافذ الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للأغذية، إحدى شركات وزارة التموين، بتخفيضات تصل لـ30%.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها، نستعرض من خلال السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم بجميع أنواعها في منافذ وزارة التموين المختلفة، اليوم الخميس 28-7-2022.

أسعار اللحوم داخل منافذ وزارة التموين

- سعر الكيلو جرام من اللحم الضاني الطازج 130 جنيهًا.

- سعر الكيلو جرام اليوم من اللحوم السودانية الطازجة 120 جنيهًا.

- سعر الكيلو جرام من اللحم البلدي الطازج 120 جنيهًا.

- سعر الكيلو من اللحم البلدي المفروم الطازج 120 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الشرائح البلدي الطازج 120 جنيهًا.

- سعر الكيلو من البوفتيك الطازج البلدي 120 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الكبدة البلدي الطازجة 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

- سعر الكيلو من اللحم الضأن المجمد 130 جنيهًا.

- سعر كيلو من اللحم البرازيلي المفروم المجمد 90 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 85 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المحلات التجارية بالأسواق

- تراوح سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز بين 180 و190 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحم الضاني بين 160 و180 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم المفروم البلدي 180 جنيهًا.

- سعر الكيلو من البوفيتك البلدي الكندوز 190 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الكبدة الطازجة الصافي 180 جنيهًا.

- سعر الكيلو من الكبدة الطازجة المشكلة 170 جنيهًا.