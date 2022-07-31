مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم بطريق دمياط

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينهم 4 من أسرة واحدة في حادث على طريق دمياط ـ كفر سعد، إثر تعرضهم لحادث مرور أثناء استقلالهم توك توك اصطدمت به «تريلا».

نقل الجثث للمشرحة

تلقت شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث على الطريق المؤدي إلى طريق دمياط ـ كفر سعد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالانتقال عثر على 5 أشخاص جميعهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثامين لثلاجة مستشفى كفر سعد المركزي تحت تحفظ النيابة العامة.

وأخطر رجال المباحث النيابة العامة بالحادث، إذ أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث.

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن الطريق الذي وقع فيه الحادث تسير من عليه سيارات النقل الثقيل بشكل مستمر، إذ اختلت عجلة القيادة من سائق التوك توك وتفاجأ بـ«تريلا» تصطدم به.

وأضافت التحريات، أن الأهالي حاولوا إخراج الجثث من التوك توك في محاولة لإسعافهم ونقلهم للمستشفى، إلا ان جميع محاولاتهم باءت فشلًا ولقت الأسرة المكونة من الـ 4 أفراد مصرعهم وسائق التوك توك.

أسماء المتوفيين في الحادث

وكشفت التحريات هوية جثامين المتوفين وهم محمد سليمان، يبلغ من العمر 46 سنة والشاب عاطف محمد، يبلغ من العمر 22 سنة، وثناء فاروق، تبلغ من العمر 45 سنة، ودينا سليمان وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.