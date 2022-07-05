مصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم أطفال بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة بسوهاج

لقى طفل رضيع مصرعه بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج بحادث سير ولقيت أيضا طفلة 9 سنوات بحادث سير بينما أصيب ثلاثة آخرين بحادث انقلاب واحتراق سيارة محملة بالأسمنت بمحافظة سوهاج، وذلك في 24 ساعة شهدت خلالها محافظة سوهاج ثلاثة حوادث سير.

مصرع طفلة 9 سنوات بحادث سير

بالواقعة الأولى وصلت الطفلة فاطمة، 9 أعوام، إلى المستشفى المركزي بدار السلام بمحافظة سوهاج «جثة هامدة» ادعاء حادث سيارة، وأفادت والدتها بأنه أثناء لهو ابنتها المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها سيارة نصف نقل فنطاس صرف صحي «أهالي»، واتهمت قائد السيارة التسبب في الحادث، ونفت الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية.

مصرع رضيع بحادث سير بساقلتة

وبالواقعة الثانية أيضا وصل الطفل مازن عامين إلى مستشفى ساقلتة المركزي بمحافظة سوهاج «جثة هامدة» ادعاء حادث سيارة، وأفاد والده بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل صدمته السيارة ربع نقل، ما نتج عنه وفاته واتهم قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

إصابة 3 أشخاص في حريق سيارة أسمنت

وشهدت الواقعة الثالثة انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت واشتعالها بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم وأصيب كل من قائد السيارة ومرافقيه «عمرو ع ا م» و«ناجح ع ن ط»، 22 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، من مستقلي السيارة، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وأفاد المذكورون بأنه أثناء قدومهم من مصنع أسمنت أسيوط بالسيارة المذكورة بالحمولة انقلبت السيارة، ما أدى لحدوث إصابتهم ونفوا الشبهة الجنائية وقد نتج عن ذلك احتراق السيارة وتلف حمولتها.