هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا في لبنان 20 أغسطس المقبل

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان هاني شاكر عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، استعداه لإحياء حفله الثاني في لبنان بعد نجاح الأول الذي رفع شعار كامل العدد.

ونشرت الصفحة البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «بعد النجاح الكبير والباهر الذي حققه أمير الغناء العربي هاني شاكر في لبنان، وفاق كل التوقعات، يعود أمير الغناء العربي إلى لبنان في 20 أغسطس بحفل في صالة اطلال بلازا طبرجا».

حفل هاني شاكر في لبنان

في 17 يوليو الجاري، أحيا الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا ناجحا في لبنان، ويعتبر الأول له بعد استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وكان استقبال الشعب اللبناني لهاني شاكر حافلا ورفع الحفل شعار كامل العدد.

استقالة هاني شاكر

يذكر أن الجمهور فوجئ بإعلان الفنان هاني شاكر استقالته على الهواء من منصب نقيب الموسيقيين خلال مداخلة تليفونية عبر إحدى القنوات التليفزيونية وذلك بعد المشاجرة التي حدثت في النقابة، خلال مؤتمر الصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست.

وقال هاني شاكر: «أتمنى يجي نقيب يهدئ الأحوال، ويحقق إنجازات أكتر وأتمنى لهم كل التوفيق».