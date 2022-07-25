هاني شاكر لـ«الوطن»: سأعود لصفوف «الموسيقيين».. وأتمنى التوفيق للنقيب القادم

قال الفنان الكبير هاني شاكر إنه سعيد بالفترة التي قضاها في منصب نقيب المهن الموسيقية، وفخور بالإنجازات التي حققها طيلة الفترة الماضية.

هاني شاكر: أعود لصفوف الموسيقيين

أشار هاني شاكر لـ«الوطن» إلى أنه من اليوم، بعد أن تم قبول استقالته رسميًا، سيعود من جديد لصفوف الموسيقيين كمطرب من جديد، متمنيًا النجاح والتوفيق للنقيب القادم، مطالبًا أعضاء الجمعية، باختياره بشكل جيد.

وأكد «شاكر» أن النقابة مليئة بالشخصيات والأسماء الواعدة، القادرة على إدارة النقابة خلال الفترة المقبلة، بعد أن قضى هو في رئاستها 7 سنوات كاملة.

هاني شاكر أدار الموسيقيين 7 سنوات

يُذكر أن هاني شاكر كان تقدم باستقالته عن النقابة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، ثم تقدم بها رسميًا لاتحاد النقابات الفنية في الثالث من الشهر الماضي، والتي قبلها الاتحاد رسميًا اليوم، وتوجه بالشكر له.

جدير بالذكر أن آخر انتخابات الموسيقيين، تمت في عام 2019، بين هاني شاكر ومصطفى كامل، وفيها فاز هاني شاكر بفارق ألف صوت عن مصطفى كامل.