تفاصيل مهلة تراجع هاني شاكر عن الاستقالة.. 90 يوما

كشف مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية، عن مفاجأة بشان عودة الفنان هاني شاكر، لمنصبة كنقيب المهن الموسيقيين، وذلك بعد تقديم استقالته رسميا خلال الأيام الماضية.

محاولات لإعادة هاني شاكر لمنصبه

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الفنان هاني شاكر سيعود لمنصبه قريبا، لأن أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية تحاول إقناعه بالعودة لمنصبه، وذلك رغم إعلان اتحاد النقابات الفنية فتح باب الترشح لمنصب النقيب.

وأشار المصدر أن القانون ينص على عدم إقامة انتخابات لمنصب نقابة المهن الموسيقية، إلا بعد استقالة النقيب بـ90 يوما، وهي فترة سيتم استغلالها لإقناع الفنان هاني شاكر بالعوده لمنصبه، مؤكدا أن الأعضاء لن يلموا من محاولة إقناعه.

مصدر يكشف كيفية إدارة النقابة في الوقت الحالي

وكان مصدر كشف لـ«الوطن»، أن إدارة النقابة حاليًا تتم ما بين عدد من أعضاء مجلس النقابة، أبرزهم وكيل النقابة الأول حمادة أبو اليزيد، وسكرتير عام النقابة أحمد رمضان، والمستشار القانوني علاء عامر، وسعد المتولي رئيس الشؤون القانونية للنقابة.

التحقيق مع سعيد الأرتيست

في سياق آخر أقيم بالأمس تحقيقا بين عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، وأحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وذلك على هامش أحداث المؤتمر الصحفي التي أقامته النقابة للصلح بين شاكوش وسعيد الأرتيست.

ومن ناحيته قال سعيد الارتيست في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه توجه بالأمس لمقر اتحاد النقابات الفنية بالقاهرة، من أجل المثول للتحقيق، والإدلاء بتصريحاته في كافة الأمور المتعلقة بأحداث المؤتمر الصحفي الذي أقامته النقابة للصلح بينه وبين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.