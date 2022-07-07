«وسع وسع» لـ احمد سعد تحقق 100 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

حققت أغينة أحمد سعد الجديدة والتي تحمل اسم «وسع وسع»، ما يزيد عن 100 ألف مشاهدة، بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع المشاهدات «يوتيوب» والمنصات السمعية والإلكترونية، وتصدر من خلالها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

أغنية «وسع وسع» من ألحان أحمد سعد

وطرح أحمد سعد أغنية «وسع وسع»، من كلماته وألحانه بالتعاون مع مصطفى حدوتة، توزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة مزيكا.

لوك جديد بالشعر الأبيض

وظهر أحمد سعد في الفيديو كليب بـ «لوك» مختلف، وقام بإضفاء اللون الأبيض على خصلات شعره الأمامية، بينما سيطر اللون «الموف» على ملابسه والراقصين والراقصات معه في الأغنية.

وفي وقت سابق، نشر أحمد سعد، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أثناء «بروفة» التدريب على الرقص للأغنية الجديدة، حيث سبق وتصدر التريند بـ رقصة أغنية صدقيني لو بإيدي.