التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة مع شقيقه بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمدينة العبور في محافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة مع شقيقه بدائرة القسم وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

كان شاب قد لقى مصرعه على يد شقيقه العامل بمحل قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك خلال حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها الطرفان كل منهما على الآخر وقام خلالها المتهم بتسديد طعنة لشقيقه بقطعة زجاج مكسور.

جرى نقل المصاب لأحد المستشفيات الخاصة ولقى مصرعه خلال محاولة إسعافه وتمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة المجني عليه.

بلاغ بسقوط شاب قتيل

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة بدائرة القسم باستقبال شخص مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفي خلال محاولة إسعافه.

تحريات مقتل شاب بالعبور

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من «أ ه م»، 34 عامًا، من ذوي الهمم أصم وأبكم مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وجرى نقله للمستشفى وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وشقيقه «م هـ م»، 29 عاما، عامل بمحل قطع غيار سيارات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمين دائرة القسم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه باستخدام قطعة زجاج مكسور وذلك بسبب خلافات عائلية.

جرى التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة، التي أمرت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.