كاملة أبو ذكري: بكيت بعد قرار تكريمي بمهرجان القاهرة.. وفكرت أعتزل بسبب بطلوع الروح

أعربت المخرجة كاملة أبو ذكري عن سعادتها بعدما قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منحها جائزة فاتن حمامة للتميز خلال فعاليات دورته الرابعة والأربعين والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل؛ تقديرًا لمسيرتها الفنية في الدراما والسينما.

كواليس استقبال كاملة أبوذكري لخبر تكريمها

وقالت أبو ذكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، على قناة cbc، وتقدمه منى عبدالغني وهبة الأباصيري: «أمير رمسيس أبلغني بالخبر وبكيت، كنت زعلانة وبفكر جديًا في الابتعاد عن المجال قبل هذا الاتصال، ولما اتصل بيا أمير، حسيت أن ربنا بيطلب مني أكمل في المهنة لأنها أكبر من أي شخص يغضبني».

وأضافت: «بحمد ربنا أني اخترت هذه المهنة، عندي كلام كثير صعب عليا النطق به الآن بسبب فرحتي، وكل أفراد أسرتي سعداء».

أبوذكري: بحاول أبعد عن الاستسهال

وتابعت المخرجة كاملة أبوذكري: «أتمنى أبعد عن الاستسهال وأني أقدم حاجة عشان أضحك على مخ أو قلب الجمهور، بحاول على قدر استطاعتي أبعد عن الحاجات دي، وده بيلزمني بجهد كبير».

وعن سر تفكيرها في الابتعاد عن الفن، قالت: «خلصت مسلسل بطلوع الروح وكانت فترة صعبة جدًا، وكنت حاسة أني عاوز أبعد».