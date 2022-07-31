إخلاء سبيل عامل اتهم بإلقاء زوجته من الطابق الرابع بالشرقية

قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق، إخلاء سبيل عامل اتهمته أسرة زوجته بإلقائها من الطابق الرابع بمنزلهم في قرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز والتسبب في وفاتها.

إخلاء سبيل الزوج

وكانت النيابة في الزقازيق قررت حجز الزوج لحين ورود تحريات الشرطة، كما قررت استعجال تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وما إذا كان المتهم ألقى زوجته أو سقطت من تلقاء نفسها.

وأفاد الزوج خلال التحقيقات، بأنه كان نائما ولم يعلم بالواقعة سوى بعد حدوثها وتجمع الأهالي، وفي وقت لاحق قررت النيابة إخلاء سبيله.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بوفاة ربة منزل

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتلقي إشارة من مستشفى القنايات المركزي باستقبال امرأة تبلغ من العمر نحو 22 عاما، ومقيمة بقرية النخاس التابعة لدائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة إثر سقوطها من علو.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين سقوط المتوفاة من الطابق الرابع من منزل زوجها الكائن بقرية النخاس التابعة لدائرة المركز.

اتهام الزوج وضبطه

وبسؤال أسرة المتوفاة اتهمت الزوج بارتكاب الواقعة، وأنه دائم التعدي عليها بالضرب، ومن ثم ألقت الشرطة القبض عليه، إلا أنه أنكر التهمة الموجهة له، مشددا على أن زوجته سقطت من تلقاء نفسها.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وإعداد تقرير بسبب الوفاة، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة في وقت لاحق.

وأجرت النيابة أمس التحقيق مع المتهم وتم التحفظ عليه لعرضه على النيابة اليوم، حيث تقرر حجزه على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي، وفي وقت لاحق أخلت سبيله.