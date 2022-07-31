إحالة 155 عاملا للتحقيق خلال حملة رقابية بالبحيرة.. «سابوا الشغل»

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة، اليوم، عددا من الحملات الرقابية على المصالح الحكومية والمستشفيات، للوقوف على مدى الانضباط الإداري وسير العمل داخل المنشآت الحكومية الخدمية.

وشنت حملة بمركز شبراخيت، وجرى المرور على «المستشفى المركزي، إدارة التموين، الإدارة التعليمية، مركز رعاية الطفولة، مكتب الصحة»، لمتابعة الانضباط الإداري بالفترة الصباحية والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية والحضور والانصراف.

إحالة 115 عاملا للتحقيق

أسفر الحملات عن رصد 115 حالة ترك عمل بدون سند قانوني بعدد 3 منشآت حكومية، كما تم رصد 40 حالة غياب بدون سند قانوني بعدد 2 منشآت حكومية.

تشديد الرقابة والمتابعة

ومن جانبه، وجَّه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة بشتى نطاق المدن والمراكز للتصدي بكل حزم لكل المخالفات مع تكثيف المرور والمتابعة الميدانية المستمرة على المنشآت الحكومية لمتابعة الانضباط الإداري.

إحالة 9 عاملين للتحقيق

ونفذت أمس إدارة الرقابة والمتابعة حملة مكبرة بكفر الدوار، حيث تمت إحالة 9 عاملين في عدد من الوحدات الصحية للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني في أوقات العمل الرسمية.

حملة رقابية مكبرة في مركز بدر

وفي السياق ذاته، نفذت إدارة الرقابة والمتابعة أيضا بمركز بدر حملة رقابية أمس أسفرت عن إحالة 5 عاملين للتحقيق في الوحدات الصحية وجري إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي مركز أبو المطامير تم إحالة 7 عاملين للتحقيق أيضا لتغييهم عن العمل وجرى إحالتهم للتحقيق.