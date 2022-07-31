مها أحمد تعبر عن سعادتها بعد تكريمها على هامش العيد القومي للإسكندية

أعربت الفنانة مها أحمد، عن سعادتها البالغة بعد تكريمها على هامش الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، حيث وجهت الشكر للقائمين على تلك الاحتفالية، على رأسهم المحافظ اللواء محمد الشريف.

مها أحمد توجه رسالة خاصة بعد التكريم

ونشرت مها أحمد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور والفيديوهات لها على هامش التكريم، مُعلقة عليها بقولها: «سعيدة جدًا بتكريمي من محافظ الإسكندريه اللواء محمد الشريف في الاحتفال بالعيد القومي لمدينة الإسكندرية، شكرًا لكل القائمين على الاحتفالية.. شكرًا للدكتورة إيمان شرف، مدير العلاقات العامة لمحافظة الإسكندرية».

مها أحمد تحتفل بحصول زوجها على الدكتوراه

وكانت الفنانة مها أحمد، قد احتفلت في شهر مايو الماضي، بحصول زوجها الفنان مجدي كامل، على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للفنون المسرحية، أحد معاهد أكاديمية الفنون، إذ ناقش رسالة الدكتوراه آنذاك تحت إشراف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق، وذلك بحضور اللاعب رمضان صبحي، كونه صديق مُقرب للعائلة.

وشاركت الفنانة مها أحمد، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل يحمل اسم بيت الشدة، تعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني.